В первом пункте наблюдения в 1 м3 воздуха t + 10 содержится 7 граммов водяного пара Во втором пункте при t + 10 в 1 м3 содержится 5 граммов водяного пара в каком пункте воздух более влажный? СРОЧНО !! 50 баллов

География

В первом пункте наблюдения в 1 м3 воздуха t + 10 содержится 7 граммов водяного пара Во втором пункте при t + 10 в 1 м3 содержится 5 граммов водяного пара в каком пункте воздух более влажный? СРОЧНО !! 50 баллов

Автор: Гость