Нужно эссе на тему (должны туристы соблюдать обычаи стран ,которые они посещают)) очень нужно!!!
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Нужно эссе на тему (должны туристы соблюдать обычаи стран ,которые они посещают)) очень нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любой турист должен соблюдать обычаи других стран, иначе это может показаться как неуважение! Ведь любому человеку хочется, что бы уважали его обычаи и традиции. Каждый хочет хорошего отношения к себя. А когда ты в другой стране ты прежде всего гость, и не должен перечить народу этой страны и устанавливать свои порядки, тем более часто не соблюдение обычай стран возникают конфликты которые могут перерости в международные или ещё хуже привести к войне. Да и если подумать то почему бы и не соблюдать чужие обычаи ведь это и есть изюминка аждой страны.
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