Нужно небольшое сообщение о любом курорте Краснодарского края для третьеклассни??а.

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Краснодарский край - самый южный регион России, имеющий площадь 75,5 тысяч кв. км. Через край протекает река Кубань, которая делит его на две части - северную равнинную, занимающую две трети территории, и южную горную, занимающую одну треть. Краснодарский край омывается Азовским и Черным морями. Высокий сезон длится с июня по начало октября. В это время наибольшим спросом пользуется пляжный отдых. Главными морскими курортами являются Сочи, Анапа, Геленджик. В межсезонье наибольшим спросом пользуются оздоровительные программы отдыха. В крае расположено 420 санаториев, которые круглогодично предлагают свои лечебные услуги.