Нужно сделать орфографический разбор слова "Наметил",помогите пожалуйста
Русский язык
Нужно сделать орфографический разбор слова "Наметил",помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема орфографического разбора слова 1. Выписать контрольное слово. 2. Вставить пропущенные буквы или раскрыть скобки. 3. Подчеркнуть в слове место орфограммы. 4. Назвать орфограмму и объяснить (устно или письменно) условия правильного написания. 5. Указать проверочное слово (если возможно) и привести примеры слов с данной орфограммой.
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