Нужно сделать орфографический разбор слова "Наметил",помогите пожалуйста

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Нужно сделать орфографический разбор слова "Наметил",помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема орфографического разбора слова  1. Выписать контрольное слово.  2. Вставить пропущенные буквы или раскрыть скобки.  3. Подчеркнуть в слове место орфограммы.  4. Назвать орфограмму и объяснить (устно или письменно) условия правильного написания.  5. Указать проверочное слово (если возможно) и привести примеры слов с данной орфограммой.
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