Нужно записать глаголы в неопределённой форме и в форме 2-го лица единственного числа. а) лягу- б) стерегу- в) теку- г) изреку- д) помогу- е) рассеку- Заранее спасибо!

Русский язык

Нужно записать глаголы в неопределённой форме и в форме 2-го лица единственного числа. а) лягу- б) стерегу- в) теку- г) изреку- д) помогу- е) рассеку- Заранее спасибо!

Автор: Гость