Нужно записать глаголы в неопределённой форме и в форме 2-го лица единственного числа. а) лягу- б) стерегу- в) теку- г) изреку- д) помогу- е) рассеку- Заранее спасибо!
Русский язык
Нужно записать глаголы в неопределённой форме и в форме 2-го лица единственного числа. а) лягу- б) стерегу- в) теку- г) изреку- д) помогу- е) рассеку- Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Вроде как : б),г) ну если честно я не уверенна ! ща мной проверь заодно пож!
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