Обчисліть масу газової суміші , яка складається з етану обємом 112 л та етину 28 л . (н.у)
Химия
Обчисліть масу газової суміші , яка складається з етану обємом 112 л та етину 28 л . (н.у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(C2H6)=(112:22,4)*30=150г m(C2H2)=(28:22,4)*26=32,5г m()=150+32,5=182,5г
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