один из корней квадратного уравнения х2-х-g=0 на 4 больше другого. найдите корни уравнения и значение g.

Алгебра
один из корней квадратного уравнения х2-х-g=0 на 4 больше другого. найдите корни уравнения и значение g.
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