Объём монтажных работ увеличился на 80 процентов. На сколько процентов надо увеличить число рабочих, чтобы выполнить работу за то же время, если производительность труда при этом увеличилась на 20 процентов?
Математика
Объём монтажных работ увеличился на 80 процентов. На сколько процентов надо увеличить число рабочих, чтобы выполнить работу за то же время, если производительность труда при этом увеличилась на 20 процентов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри если производительность увеличиваеться на 20 процетов а всего надо выполнить 180, то получаеться 180-120=60(это сколько надо еще выполнить). Отсюдава получаеться 120% - это сколько робочие выполняют, и 60 % сколько надо еще выполнить, от сюдава 120+50%=180, какрастаки сколько нам и нужно. Ответ: 50%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дайте характеристику по расположению в периодической системе и строению атома химического элемента с порядковым номером 11.
Геометрия
ABC-треугольник точки Р и К внутренние точки отрезка ВС И АС соответственно КР=РС. Вычислите градусную меру угла РСК,если угол АКР=120 градусов
Геометрия
Каждая из трех окружностей проходит через центр двух других.Докажите,что их центры-вершины равностороннего треугольника Помогите срочно нало на зав...
Химия
При взаимодействии щелочного метала массой 3, 5 г с водой образовался водород, объем которого 5,6 (н.у.). Определите этот метал.