  Объём монтажных работ увеличился на 80 процентов. На сколько процентов надо увеличить число рабочих, чтобы выполнить работу за то же время, если производительность труда при этом увеличилась на 20 процентов?

Гость: Гость:

Смотри если производительность увеличиваеться на 20 процетов а всего надо выполнить 180, то получаеться 180-120=60(это сколько надо еще выполнить). Отсюдава получаеться 120% - это сколько робочие выполняют, и 60 % сколько надо еще выполнить, от сюдава 120+50%=180, какрастаки сколько нам и нужно. Ответ: 50%