от двух пристаней, находящихся на расстоянии 510км., отплыли в 7ч. навстречу друг другу катер и моторная лодка. встреча произошла в 24часа этого же дня. катер шёл со средней скоростью 19км/ч. с какой средней скоростью шла лодка?

Математика

от двух пристаней, находящихся на расстоянии 510км., отплыли в 7ч. навстречу друг другу катер и моторная лодка. встреча произошла в 24часа этого же дня. катер шёл со средней скоростью 19км/ч. с какой средней скоростью шла лодка?

Автор: Гость