от двух пристаней, находящихся на расстоянии 510км., отплыли в 7ч. навстречу друг другу катер и моторная лодка. встреча произошла в 24часа этого же дня. катер шёл со средней скоростью 19км/ч. с какой средней скоростью шла лодка?
Математика
от двух пристаней, находящихся на расстоянии 510км., отплыли в 7ч. навстречу друг другу катер и моторная лодка. встреча произошла в 24часа этого же дня. катер шёл со средней скоростью 19км/ч. с какой средней скоростью шла лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-7=17 ч-------- были в пути 19*17= 323 км--- прошел катер до встречи 510-323=187 км-- прошла моторная лодка до встречи 187:17 =11 км/ч---скоростью шла лодка.
Гость:
Решение: мы из 24 часов вычитаем 7 часов и получаем 17 часов, потом мы умножаем скорость которую мы знаем на время- 19*17=323- это прошел катер.Теперь мы из расстояния вычитаем расстояние, которое прошёл катер.510-323=187-это прошла лодка.И делим---187:17=11км/час Ответ:11км/час
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