Очень хочу 5 напишите сжатое сочинение)   Я почему-то захотел взять цветные карандаши и нарисовать что-нибудь красивое. (2)Я даже заволновался. (3)Я быстро оделся, выбежал на улицу и... увидел нашу рябинку. (4)Увидел как-то вдр...

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Очень хочу 5 напишите сжатое сочинение)   Я почему-то захотел взять цветные карандаши и нарисовать что-нибудь красивое. (2)Я даже заволновался. (3)Я быстро оделся, выбежал на улицу и... увидел нашу рябинку. (4)Увидел как-то вдруг, увидел как будто в первый раз, хотя она всегда росла в скверике перед нашим домом. Я        даже присел на краешек тротуара — до того мне понрави лась рябинка. Гроздья        ягод взлетали к небу, словно гроздья красных ра кет во время салюта, а заиндевевшие ветви тянулись за ними, как струйки дыма. Сразу        за ней возвышалась пологая крыша автомастерской, засыпанная первым снегом, и рябинка казалась распластанной на этой крыше, как на огромном листе бумаги. Я        вскочил с тротуара и подумал: «Моё счастье, что ягод никто не съел! (9)Нужно быстрей, пока ещё кому-нибудь не пришло в го лову нарисовать рябинку!» (10)Вдруг вышло солнце, тронутые морозцем рябинки засвети лись насквозь и стали оранжевыми. (11)Я сразу решил: «Ой! Вот так нарисую!» (12)3аиндевевшие ветви рябинки почти сливались с крышей ав томастерской. (13)Я белым нарисовал крышу, а чёрным — слуховое окно. (14)Всё шло как по маслу. (15)Ствол я сделал светло-зелё ным, с коричневыми отметинами срезанных сучков. (16)От ствола я провёл к красным гроздьям голубоватые ветки. (17)«Ага! — подумал я, — (18)3начит, я вижу всё красивое! (19)3начит, я могу рисовать? (20)То-то!» (21)И снова принялся за рябинку. (22)Я понял, что в картине чего-то не хватает, и дога дался: снег на крыше нужно было подсинить, как моя мать под синивает бельё. (23)Я так и сделал, и снег на крыше стал белым, а на газоне грязноватым. (24)Потом заполнил пустые места над крышей холодным синим небом и коряво написал внизу листа: «Замёрзшая рябинка». Я        пошёл к дворничихе, взял у неё ключи и поставил «Рябин ку» на улице за стеклом «Доски объявлений». Все        проходили и смотрели на «Рябинку», и я стоял поодаль и тоже смотрел и почему-то никак не мог на неё наглядеться. После        уроков Арина Ивановна и весь класс направились смотреть мою «Рябинку». Все        столпились у «Доски объявлений». (29)Арина Ивановна первая тихо сказала: -        Рябинка!.. Ребята        несколько секунд молчали, а потом затараторили: —        Красиво как! —        Ой! Ой! И ещё раз — ой! —        А мы на неё тыщу раз смотрели! Арина        Ивановна сказала мне: —        Ставлю тебе... — она задумалась, — четвёрку с плюсом. Это        была моя первая в жизни четвёрка по рисованию. (38)Лимский что-то бурчал себе под нос. (39)Арина Ивановна до бавила: —        Ты, Вова, должен поучиться у Лимского технике рисунка, а ты, Лимский, у Вовы... —        Видеть красоту! — не удержался я. (42)Арина Ивановна кивнула. (43)Ребята ещё долго смотрели на «Замёрзшую рябинку» и сравнивали её с настоящей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я почему-то захотел взять цветные карандаши и нарисовать что-нибудь красивое. (2)Я даже заволновался. (3)Я быстро оделся, выбежал на улицу и... увидел нашу рябинку. (4)Увидел как-то вдруг, увидел как будто в первый раз, хотя она всегда росла в скверике перед нашим домом.Вдруг вышло солнце, тронутые морозцем рябинки засвети лись насквозь и стали оранжевыми. (11)Я сразу решил: «Ой! Вот так нарисую!» (12)3аиндевевшие ветви рябинки почти сливались с крышей ав томастерской. (13)Я белым нарисовал крышу, а чёрным — слуховое окно. (14)Всё шло как по маслу. (15)Ствол я сделал светло-зелё ным, с коричневыми отметинами срезанных сучков. (16)От ствола я провёл к красным гроздьям голубоватые ветки. (17)«Ага! — подумал я, — (18)3начит, я вижу всё красивое! (19)3начит, я могу рисовать? (20)То-то!» (21)И снова принялся за рябинку. (22)Я понял, что в картине чего-то не хватает, и дога дался: снег на крыше нужно было подсинить, как моя мать под синивает бельё. (23)Я так и сделал, и снег на крыше стал белым, а на газоне грязноватым. (24)Потом заполнил пустые места над крышей холодным синим небом и коряво написал внизу листа: «Замёрзшая рябинка».
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