Объединительная политика Ивана III. Формирование новой национальной идеологии.

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Иван 3 - первый принял титул – государь всея Руси, двуглавый орел стал гербом нашего государства, был возведен из красного кирпича Кремль, было свергнуто татаро-монгольское иго, был создан первый судебник, стали формироваться органы управления, принимал зарубежных послов в Грановитой палате. Ввел термин «РОССИЯ» . Объединение русских земель. Правление Ивана III – ускорение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Итоги объединенной политики Ивана III : 1463 г . присоединение Ярославского княжества. 1471 г . битва москвичей с иногородцами на реке Шелони. Победа Ивана III . 1474 г . присоединение Ростовского княжества. 1478 г . присоединение Новгородской земли. 1485 г . присоединение Тверского княжества. После присоединения Твери Иван III титулует себя государем всея Руси. 1485 г . присоединение Вятской земли. Дальнейшее «собирание» земель при Василии III . Во времена правления Василия III объединительная политика была продолжена. 1510 г . – полное присоединение Пскова и уничтожение псковской феодальной республики. 1521 г . – присоединение Рязани. 1514 г . – присоединение Смоленска. Главный итог правления Василия III – окончание процесса политического и территориального объединения русских земель и создание единого многонационального государства. Значение образования русского централизованного государства. 1. Крупный прогрессивный шаг по сравнению с экономической и политической раздробленностью княжеств и земель. 2. Были созданы условия для дальнейшего экономического, политического и культурного развития страны; укрепление феодальных отношений. 3. Способствовало расширению международных связей русского государства. 4. Способствовало защите от внешних врагов. Поражение монголо-татар. Ход событий – начало октября 1480 года – русские и татарские (ордынские) войска стали друг против друга на Угре – притоке Оки. 11 октября 1480 года хан Ахмат увел свои войска с Угры. Итоги «стояния на Угре» . Иго Золотой орды, длившееся 240 лет, на Руси пало. Стояние на Угре показало мощь единого русского государства и дипломатическое искусство Ивана III . Централизованная система управления. Для России конца XY – начала XYI вв. было характерно сочетание единства страны и разнообразия укладов и социальных отношений в прежде независимых землях. Местные князья становились наместниками Москвы. Органы системы управления. Боярская дума – совещательный орган при великом князе. До середины XYI в. действовали два общегосударственных ведомства. Дворец – возглавлялся дворецким, ведавшим личными (дворцовыми) землями великого князя. После присоединения новых территорий к Москве появляются местные дворцы. Казна, возглавлявшая казначеями, была главным государственным хранилищем. В ней хранились не только деньги и драгоценности, но и государственный архив и государственная печать. Это была государственная канцелярия, руководившая и внешней политикой. В последствии из казны выделились главные органы отраслевого управления – приказы. Разграничение функций государственных чиновников. Дьяки (первоначально – писцы) играли основную роль в складывавшемся аппарате власти, ведали делопроизводством. Наместники – властители уездов, на которые делилась страна. Волостели – властители станов и волостей, на которые делились уезды. Слабость системы управления. Наместники получали управление территориями «в кормление» (вознаграждение за прежнюю службу в войсках, но не за исполнение административных и судебных обязанностей) . Первый свод законов единого государства 1497 г . – Судебник Ивана III . В нем была определена компетенция должностных лиц, были установлены процессуальные нормы, наказания. Законодательно был установлен Юрьев День – право ухода крестьян от землевладельца лишь за неделю до и неделю спустя 26 ноября;