Сочинение на тему волшебное облако

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Лето. Хорошо! Так приятно лежать на зеленой травке и смотреть в голубое небо! На небе плывут разные облака - розовые, белые, желтые! Вон там находится розовый бегемот, а в другом углу неба голубой котик. Так хочется по ним попрыгать! Порхать по этим облакам наверно так здорово и ты не упадешь! Как жалко, что это все выдумки!