Объём аквариума 64 дм куб. Заполнена водой его 1/8 часть. Вынесли объём воды в аквари??ме. Обьём воды в бассейне 20 м куб. Что составляет 1/8 часть его обёма. Вычисли объём бассейна. Помогите пожалуйста. За ране спасибо
Математика
Объём аквариума 64 дм куб. Заполнена водой его 1/8 часть. Вынесли объём воды в аквари??ме. Обьём воды в бассейне 20 м куб. Что составляет 1/8 часть его обёма. Вычисли объём бассейна. Помогите пожалуйста. За ране спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) находим часть от целого: 64•1/8=8(дм³) объём воды в аквариуме. Ответ: 8 дм³ объём воды в аквариуме. б) находим целое по его части: 20:1/8=160(м³) объём бассейна. Ответ: 160 м³ объём бассейна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Химия
Определите, из какого числа атомов состоят молекулы веществ, формулы которых приведены ниже: А. Водород Н2, Кислород О2, Озон О3., Б. Углекислый Га...
Английский язык
Русский язык
Чопорный щеголь в холщовой одежонке с черным бантом пил дешевый желудевый кофе с ??орствым колочом,сидя на жестком диване.Синтаксический разбор это...