Объём аквариума 64 дм куб. Заполнена водой его 1/8 часть. Вынесли объём воды в аквари??ме. Обьём воды в бассейне 20 м куб. Что составляет 1/8 часть его обёма. Вычисли объём бассейна. Помогите пожалуйста. За ране спасибо

Математика

Объём аквариума 64 дм куб. Заполнена водой его 1/8 часть. Вынесли объём воды в аквари??ме. Обьём воды в бассейне 20 м куб. Что составляет 1/8 часть его обёма. Вычисли объём бассейна. Помогите пожалуйста. За ране спасибо

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