Объясните , что означает следующие записи :Ar(H)=1,008≈1; Ar(Ag)=107,87≈108
Химия
Объясните , что означает следующие записи :Ar(H)=1,008≈1; Ar(Ag)=107,87≈108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ar - атомная масса Атомная масса(Водорода)= 1( в таблице 1,008,округляем) Атомная масса(Аргон)=108
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