Объясните значение слов:храм жрец статуя саркофаг мумия СРОЧНО!!!

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Объясните значение слов:храм жрец статуя саркофаг мумия СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм- здание для богослужения жрец-тот кто посвятил себя чему либо( искусству и тд) статуя- скульптурное изображения человек или животного саркафаг- мосивный гроб где лежит мумия мумия- Предохранённый бальзамированием от разложения высохший труп человека.
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