Объясните значение слов:храм жрец статуя саркофаг мумия СРОЧНО!!!
История
Объясните значение слов:храм жрец статуя саркофаг мумия СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм- здание для богослужения жрец-тот кто посвятил себя чему либо( искусству и тд) статуя- скульптурное изображения человек или животного саркафаг- мосивный гроб где лежит мумия мумия- Предохранённый бальзамированием от разложения высохший труп человека.
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