Объясните значение слов:храм жрец статуя саркофаг мумия СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Храм- здание для богослужения жрец-тот кто посвятил себя чему либо( искусству и тд) статуя- скульптурное изображения человек или животного саркафаг- мосивный гроб где лежит мумия мумия- Предохранённый бальзамированием от разложения высохший труп человека.