Обозначает в однокоренных словах корень Гусь гусёнок

Русский язык
Обозначает в однокоренных словах корень Гусь гусёнок
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Гость:
Гусь корень гусь гусёнок корень гус
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