Обозначает в однокоренных словах корень Гусь гусёнок
Русский язык
Обозначает в однокоренных словах корень Гусь гусёнок
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Гусь корень гусь гусёнок корень гус
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