Обращение, это подлежащее? если нет то что это

Русский язык
Обращение, это подлежащее? если нет то что это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В синтаксическом разборе предложения над обращением нужно только написать букву о. при этом никак не подчёркивая.
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