Образование чего завершится дробление яйцеклетки
Биология
Образование чего завершится дробление яйцеклетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробление яйцеклетки завершается образованием бластулы, форма которой напоминает шар, заполненный жидкостью. Стенка шара образована клетками бластодермы.
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