Образуйте и запишите степени сравнение наречие долго
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Образуйте и запишите степени сравнение наречие долго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
простая сравнительная: У меня больше конфет, чем у сестры превосходная степень: Я в классе больше всех
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