Общее грамматическое значение у частей речи. Мне к зачёту надо, помогите ПЖ) Зар??нее СПС)

Гость: Гость:

1)Слова относятся к определенной части речи по нескольким признакам: 1. Значение, например, предмет - сущ. , действие - глагол, признак, качество - прил. 2. Вопрос кто? что - сущ. , что делать ? -гл. , какой? чей? - прил. 3. Самая частовстречающаяся роль в предложении - подл. , доп. - сущ. , сказуемое - глагол. 4. Морфологические признаки - постоянные и непостоянные. (род, скл. у сущ. - пост. , число, падеж - непост. ) 2)корень бел 3).Постоянные: вид, переходность, спряжение Непост.: наклонение, число, лицо, род (в прош. времени) 5)Служебные части речи – это слова, которые выполняют вспомогательную роль при знаменательных частях речи и обслуживают знаменательные слова. Служебные слова характеризуются набором специфическими признаками: не обладают номинативной семантикой; неизменяемые; не являются компонентом высказывания. К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы. 6)-часть речи, общее значение. -морфологические признаки: 1.начальная форма (им. падеж). 2.постоянные признаки: а) простое или составное, б) количественное или порядковое, в) разряд (для количественных числительных) . 3. непостоянные признаки: а) падеж, б) число (если есть) , в) род (если есть) . -синтаксическая роль.