Обведи номер ряда, в который включены РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА и среди них нет формы одного из слов. 1).молоко, молочный, молчать, молочник 2) сапог, сапожок, сапожник, сапожный 3) корабль, кораблик, корабли, корабельный 4) гора, ...
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Обведи номер ряда, в который включены РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА и среди них нет формы одного из слов. 1).молоко, молочный, молчать, молочник 2) сапог, сапожок, сапожник, сапожный 3) корабль, кораблик, корабли, корабельный 4) гора, горка, пригорок, пригореть и объяснить почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 это все родственные слова потомучто состоят из одного и тогоже смысла и даже корень одинаковый
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