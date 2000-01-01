Очень срочно!! 1)Во вторичной обмотке трансформатора 2000 витков, при этом в ней воз??икает ЭДС 6000 В. Какое напряжение должна иметь первичная обмотка, если она содержит 500 витков? Каков коэфициент трансформатора, повышающий...

Физика
Очень срочно!! 1)Во вторичной обмотке трансформатора 2000 витков, при этом в ней воз??икает ЭДС 6000 В. Какое напряжение должна иметь первичная обмотка, если она содержит 500 витков? Каков коэфициент трансформатора, повышающий или понижающий? 2)На какой частоте работает станция если длина ее волны 100 м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Трансформатор повышающий. коэф.трансф-ции N=2000/500=40   по виткам, коэф. трансф-ции по напряжению тот же:  6000в/40=150в т.е на первичную обмотку подаётся 150в . 2. период :Т=L/c      L=c*T    c-скорость света 3*10^8м/с     Т=100/3*10^8=3.333*10^-7c         f=1/T=3 000 000Гц
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