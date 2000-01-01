Очень срочно!! 1)Во вторичной обмотке трансформатора 2000 витков, при этом в ней воз??икает ЭДС 6000 В. Какое напряжение должна иметь первичная обмотка, если она содержит 500 витков? Каков коэфициент трансформатора, повышающий...
Физика
Очень срочно!! 1)Во вторичной обмотке трансформатора 2000 витков, при этом в ней воз??икает ЭДС 6000 В. Какое напряжение должна иметь первичная обмотка, если она содержит 500 витков? Каков коэфициент трансформатора, повышающий или понижающий? 2)На какой частоте работает станция если длина ее волны 100 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Трансформатор повышающий. коэф.трансф-ции N=2000/500=40 по виткам, коэф. трансф-ции по напряжению тот же: 6000в/40=150в т.е на первичную обмотку подаётся 150в . 2. период :Т=L/c L=c*T c-скорость света 3*10^8м/с Т=100/3*10^8=3.333*10^-7c f=1/T=3 000 000Гц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
История
Які архітектурні пам'ятки можна вважати символом Візантійської імперії, імперії ??арла Великого, Арабського каліфату?? Всесвітня Історія 7 кл. О.В....
Биология
Свойства воздуха.<br />Наблюдения: При закрытой форточке в комнате, где много людей, трудно дышать<br />вы просто напишите какое это св...