Очень срочно,умоляю!Алгебра 6класс. В двух мешках было по 50 кг сахару.После того к??к из одного мешка взяли в 3 раза больше сахара,чем из другого,в нём осталось в 2 раза меньше сахара,чем в другом.Сколько сахара осталось в к...
Алгебра
Очень срочно,умоляю!Алгебра 6класс. В двух мешках было по 50 кг сахару.После того к??к из одного мешка взяли в 3 раза больше сахара,чем из другого,в нём осталось в 2 раза меньше сахара,чем в другом.Сколько сахара осталось в каждом мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если из первого мешка взяли "х кг" сахара, то значит из второго взяли "3 кг" сахара. Потом: в первом => 50-х во втором => 50-3х 50-x= 2(50-3x) 50-x= 100-6x -x+6x= 100-50 5x= 50 x= 50:5 x= 10 Теперь: в первом => 50-х= 50-10= 40кг во втором => 50-3х= 50-3*10= 50-30= 20кг
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