Очень срочно,умоляю!Алгебра 6класс. В двух мешках было по 50 кг сахару.После того к??к из одного мешка взяли в 3 раза больше сахара,чем из другого,в нём осталось в 2 раза меньше сахара,чем в другом.Сколько сахара осталось в к...

Алгебра

Очень срочно,умоляю!Алгебра 6класс. В двух мешках было по 50 кг сахару.После того к??к из одного мешка взяли в 3 раза больше сахара,чем из другого,в нём осталось в 2 раза меньше сахара,чем в другом.Сколько сахара осталось в каждом мешке?

Автор: Гость