В каких фруктах и овощах больше сока
Окружающий мир
В каких фруктах и овощах больше сока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Апельсин, лимон, яблоки, грушы.
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