Один из корней уравнения x^2-26x+q=0 равен 12. Найдите другой корень и свободный член q
Алгебра
Один из корней уравнения x^2-26x+q=0 равен 12. Найдите другой корень и свободный член q
Ответ(ы):
Гость:
X1=12 x1+x2=26 x2=26-12 x2=14 q=x1*x2 q=12*14 q=168
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