Один мастер изготовил 6 ниток бус, по 38 бусинок в каждой, а другой - 7 ниток бус, по 36 ??усинок в каждой. Какой мастер использовал больше бусинок и на сколько?
Математика
Один мастер изготовил 6 ниток бус, по 38 бусинок в каждой, а другой - 7 ниток бус, по 36 ??усинок в каждой. Какой мастер использовал больше бусинок и на сколько?
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