Один мастер изготовил 6 ниток бус, по 38 бусинок в каждой, а другой - 7 ниток бус, по 36 ??усинок в каждой. Какой мастер использовал больше бусинок и на сколько?

Математика

Один мастер изготовил 6 ниток бус, по 38 бусинок в каждой, а другой - 7 ниток бус, по 36 ??усинок в каждой. Какой мастер использовал больше бусинок и на сколько?

Автор: Гость