Помогите номер 58 Заранее спасибо!
Русский язык
Помогите номер 58 Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1 схема относится к 1 предложению. 2 схема относится к 3 предложению 3 схема относится ко 2 предложению 4 схема относится к 4 предложению Обращение выделяется запятыми и может стоять в начале, середине или конце предложения.
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