Одна сторона прямоугольника больше другой на 4 см, а пириметр 48 найдите площадь эт??го прямоугольника в квадратных см

Алгебра

Одна сторона прямоугольника больше другой на 4 см, а пириметр 48 найдите площадь эт??го прямоугольника в квадратных см

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