Одна сторона прямоугольника больше другой на 4 см, а пириметр 48 найдите площадь эт??го прямоугольника в квадратных см
Алгебра
Одна сторона прямоугольника больше другой на 4 см, а пириметр 48 найдите площадь эт??го прямоугольника в квадратных см
Ответ(ы):
Гость:
2x + 2(4+x)=48 2x+8+2x=48 4x=40 x=10 стороны 10 и 14 площадь S=10*14=140 см квадратных
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