ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО! Составит а уравнение реакции, указав условия из протекания, назовите органические продукты а)взаимодействие этаналя с водородом б) взаимодействие этановой кислоты с пропанолом-2 в) взаимодействие трио...

Химия
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО! Составит а уравнение реакции, указав условия из протекания, назовите органические продукты а)взаимодействие этаналя с водородом б) взаимодействие этановой кислоты с пропанолом-2 в) взаимодействие триолеин глицерина с водородом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.СН3С(Н)=О+Н2=С2Н5ОН 2.СН3СООН+СН3-СН(ОН)-СН3=СН3-СН-СН3+Н2О                                                                 ООСН3 3. СН2-О-ОС17Н33            СН2-О-ОС17Н35    СН-О-ОС17Н33  +3Н2=СН-О-ОС17Н35     СН2-О-ОС17Н33            СН2-О-ОС17Н35   
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