ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО! Составит а уравнение реакции, указав условия из протекания, назовите органические продукты а)взаимодействие этаналя с водородом б) взаимодействие этановой кислоты с пропанолом-2 в) взаимодействие трио...

Химия

ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО! Составит а уравнение реакции, указав условия из протекания, назовите органические продукты а)взаимодействие этаналя с водородом б) взаимодействие этановой кислоты с пропанолом-2 в) взаимодействие триолеин глицерина с водородом

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