Помогите пожалуйста!! Упражнение 215

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Помогите пожалуйста!! Упражнение 215
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Гость:
Прям так всё и понятно на фото
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