Охарактеризизуйте основные сферы современного общества. Помогите пожалуйста!Срочно нужно!
Обществознание
Охарактеризизуйте основные сферы современного общества. Помогите пожалуйста!Срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.экономическая сфера (производство, обмен, распределение) 2.социальная сфера(сферы, классы,нации, народы) 3.политическая сфера (включает в себя государство, политику, право) 4.духовная сфера (религия, образование, наука, искусство)
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