Охарактеризуйте среды обитания одноклеточных. Какие условие являются обязательным для их существования?
Биология
Охарактеризуйте среды обитания одноклеточных. Какие условие являются обязательным для их существования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подцарство Простейшие (одноклеточные) живут только в водной среде. (от морей, до капель на моховых "подушках" болот, в улажненной почве, внутри растений и животных). Обязательные условия - наличие воды:)
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