В зоопарке в одному вольере 7 обезьян,а в во втором-12..С утра вввтором вольере одна ??авпанародила двух обезьян. В сколько раз больше стало обезьян в во втором вольере,ниж в первом

Математика

В зоопарке в одному вольере 7 обезьян,а в во втором-12..С утра вввтором вольере одна ??авпанародила двух обезьян. В сколько раз больше стало обезьян в во втором вольере,ниж в первом

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