В зоопарке в одному вольере 7 обезьян,а в во втором-12..С утра вввтором вольере одна ??авпанародила двух обезьян. В сколько раз больше стало обезьян в во втором вольере,ниж в первом
Математика
В зоопарке в одному вольере 7 обезьян,а в во втором-12..С утра вввтором вольере одна ??авпанародила двух обезьян. В сколько раз больше стало обезьян в во втором вольере,ниж в первом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7 обезьян... помоему
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