Какая зависимость существует между рельефом Земли и строением литосферы? Своими ??ловами пожалуйста!

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Есть два типа земной коры: океаническая и материковая . Вся литосфера разделена на отдельные плиты которые движутся с очень маленькой скоростью. Когда эти плиты сталкиваются или напалзают друг на друга образуются горы, холмы и т.п. или всё это сравнивается с землёй.