Какая зависимость существует между рельефом Земли и строением литосферы? Своими ??ловами пожалуйста!
География
Какая зависимость существует между рельефом Земли и строением литосферы? Своими ??ловами пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть два типа земной коры: океаническая и материковая . Вся литосфера разделена на отдельные плиты которые движутся с очень маленькой скоростью. Когда эти плиты сталкиваются или напалзают друг на друга образуются горы, холмы и т.п. или всё это сравнивается с землёй.
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