Помогите какие извесные мореплаватели и где они плаволи
География
Помогите какие извесные мореплаватели и где они плаволи
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Гость:
Кристофер колумб первооткрыватель мореплаватель
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