Опис картини И.Гончара -У поле

Гость: Гость:

Подивися на картину, а потім запиши опис. Там запиши що зображено на картині, які використав кольори художник. Запиши яке небо, поле, якщо є квіти напиши які вони, що це за квітки. Запиши якого кольору всі істоти та предмети на картині.