Опис картини И.Гончара -У поле

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Опис картини И.Гончара -У поле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подивися на картину, а потім запиши опис. Там запиши що зображено на картині, які використав кольори художник. Запиши яке небо, поле, якщо є квіти напиши які вони, що це за квітки. Запиши якого кольору всі істоти та предмети на картині.
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