Описание деревни в которой живёт Коробочка с рассказа Мертвые души
Литература
Описание деревни в которой живёт Коробочка с рассказа Мертвые души
Ответ(ы):
Гость:
Деревня в которой живет Коробочка была прожиточная, крестьяне жили хорошо, около их дома стояли две новые телеги, хорошее хозяйство и домашнее животные.
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