Описание озера Мичиган по плану!

География
Описание озера Мичиган по плану!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Площадь Мичигана — около 57 750 км² (третье по площади среди Великих озёр), длина около 500 км, ширина около 190 км. Высота поверхности над уровнем моря — 177 м (как и у Гурона), глубина до 281 м. Покрыто льдом около четырёх месяцев в году. Острова — Бивер[en] , Северный Маниту, Южный Маниту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Предложение с предлогом по
Ответить
Русский язык
Как переносится слово "этой"?
Ответить
Українська мова
Дужка фонетичний розбір слова
Ответить
Окружающий мир
Горы центральной Азии на
Ответить
Математика
Придумайте задачу по уравнению 3х+2х=75
Ответить