Описание озера Мичиган по плану!

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Площадь Мичигана — около 57 750 км² (третье по площади среди Великих озёр), длина около 500 км, ширина около 190 км. Высота поверхности над уровнем моря — 177 м (как и у Гурона), глубина до 281 м. Покрыто льдом около четырёх месяцев в году. Острова — Бивер[en] , Северный Маниту, Южный Маниту.