Описание про хрищение киевлян

История
Описание про хрищение киевлян
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вернувшись в Киев, князь приказал сбросить в Днепр идолов языческих богов. Крестил своих детей, и призвал народ принять крещение. Владимир велел идти к Днепру. Народ рассуждал: “Не будь это хорошо, князь и бояре не крестились бы сами”. Когда все собрались у реки, Владимир со священниками вышел к народу. Киевляне по приказанию князя вошли в воду; кто помоложе, тот становился у берега; маленьких детей держали на руках. Священники с берега читали молитвы, и таким образом все киевляне были окрещены в один день. После крещения Владимир прочитал громко молитву, в которой благодарил Бога за то, что Он научил истинной вере. И все разошлись по домам
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