Описание школьного кабинета пож

Гость: Гость:

В нашем школьном кабенете очень красиво у нас есть парты и один учительский стол наша учительница нас учит в этом кабенете,и ещё у нас есть шкафы где учительница прячит все нужные вещи, мне очень нравиться наш классный кабинет я не когда о нём не забуду всегда буду приходить в наш класс!если что исправь ))))