Описание школьного кабинета пож

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Описание школьного кабинета пож
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В нашем школьном кабенете очень красиво у нас есть парты и один учительский стол наша учительница нас учит в этом кабенете,и ещё у нас есть шкафы где учительница прячит все нужные вещи, мне очень нравиться наш классный кабинет я не когда о нём не забуду всегда буду приходить в наш класс!если что исправь ))))
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