Почему булый журавль занесён в красную книгу россии помогите плиз
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Почему булый журавль занесён в красную книгу россии помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
Потому что браконьеры не дремлют и убивает их.
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