Опишите слоистые и слоисто-дождевые облака.Какими внешними признаками они отличаются?
География
Опишите слоистые и слоисто-дождевые облака.Какими внешними признаками они отличаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слоистых облаков слоисто-дождевые отличаются неоднородностью строения, более тёмным цветом и порождением обложных осадков. В нижней части слоисто-дождевых облаков находятся мелкие капли воды с примесью снежинок(при отрицательной температуре), либо сравнительно крупные капли (при положительной температуре). Большинство капелек имеет радиус 7—8мкм с колебаниями от 2 до 72 мкм. Слоисто-дождевые облака образуются в процессе охлаждения воздуха при его восходящем движении вдоль наклонной поверхности (например, горы) вблизи линии фронта, однако такое движение воздуха может происходить и без связи с линиями приземных фронтов.
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