Опредеделите понятие общение через прилагвтельное и глагол

Обществознание
Опредеделите понятие общение через прилагвтельное и глагол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общение это средство коммуникации между людьми.
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