Определение прямоугольника
Математика
Определение прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четырехугольник у которого углы 90 градусов, параллельные стороны равны. Сумма углов 360 градусов
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