Определить годовой план товарооборота магазина, если известно, что магазин прода?? за год товаров на сумму 1612,8 тыс. руб., перевыполнив план на 12%.

Экономика

Определить годовой план товарооборота магазина, если известно, что магазин прода?? за год товаров на сумму 1612,8 тыс. руб., перевыполнив план на 12%.

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