Определить годовой план товарооборота магазина, если известно, что магазин прода?? за год товаров на сумму 1612,8 тыс. руб., перевыполнив план на 12%.
Экономика
Определить годовой план товарооборота магазина, если известно, что магазин прода?? за год товаров на сумму 1612,8 тыс. руб., перевыполнив план на 12%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1612,8 - 112% х - 100% 1612,8 * 100 / 112 = 1440 тыс.рублей - годовой план
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