Определите действующий или потухший вулкан : Ключевская Сопка Эльбрус Везувий Эт??а пожалуйста

География
Определите действующий или потухший вулкан : Ключевская Сопка Эльбрус Везувий Эт??а пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Действующие: Ключевая Сопка, Везувий Потухшие: Эльбрус, этна
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