Определите действующий или потухший вулкан : Ключевская Сопка Эльбрус Везувий Эт??а пожалуйста

География

Определите действующий или потухший вулкан : Ключевская Сопка Эльбрус Везувий Эт??а пожалуйста

Автор: Гость