Определите, каким условиям должны удовлетворять числа a и b, что бы выполнялось равенство a:b=b:a
Математика
Определите, каким условиям должны удовлетворять числа a и b, что бы выполнялось равенство a:b=b:a
Ответ(ы):
Гость:
A : b = b : a a² = b² a = b
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