В цветочный магазин привезли розы. Когда продали 140 роз, осталась пятая часть прив??зенных роз. Сколько роз привезли в магазин?
Математика
В цветочный магазин привезли розы. Когда продали 140 роз, осталась пятая часть прив??зенных роз. Сколько роз привезли в магазин?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х – количество роз, которое привезли в магазин. х-140=1/5*x x-1/5x=140 5/5x-1/5x=140 4/5x=140 x=140:4/5=140*5/4=175 (роз) Ответ: 175 роз привезли в магазин.
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