В цветочный магазин привезли розы. Когда продали 140 роз, осталась пятая часть прив??зенных роз. Сколько роз привезли в магазин?

Математика

В цветочный магазин привезли розы. Когда продали 140 роз, осталась пятая часть прив??зенных роз. Сколько роз привезли в магазин?

Автор: Гость