Определите массу осадка которая будет получаться при взаимодействии раствора ни??рата бария с раствором сульфата калия массой 348г и массой вещества в нем 20%

Химия

Определите массу осадка которая будет получаться при взаимодействии раствора ни??рата бария с раствором сульфата калия массой 348г и массой вещества в нем 20%

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