Определите окраску тела рыбы на брюшной и спинной стороне
Биология
Определите окраску тела рыбы на брюшной и спинной стороне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На брюшной она более белая,что бы маскироваться когда на неё смотрят снизу вверх,а на спину более темная,что бы маскироваться когда на неё смотрят сверху вниз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В чем проявляется амфотерный характер аминокислот? Напишите уравнения реакций аланина с соляной кислотой и гидроксидом калия.
Математика
Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит...