Определите окраску тела рыбы на брюшной и спинной стороне

Биология
Определите окраску тела рыбы на брюшной и спинной стороне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На брюшной она более белая,что бы маскироваться когда на неё смотрят снизу вверх,а на спину более темная,что бы маскироваться когда на неё смотрят сверху вниз 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какого размера цветки у крестоцветных
Ответить
Химия
В чем проявляется амфотерный характер аминокислот? Напишите уравнения реакций аланина с соляной кислотой и гидроксидом калия.
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!! ЗАДАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
Ответить
Математика
Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит...
Ответить
Математика
В школе 100 детей посещают кружки рисования и пения. 90 детей рисуют,65 детей поют.Ско??ько детей учатся и рисовать, и петь?А сколько детей только ...
Ответить